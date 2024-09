Merlyn Uusküla asus õppima konstellatsiooni: see ei ole kindlasti juhuslik valik

«See on perekonnasüsteemi alateadlike dünaamikate vaatamine. Ehk sa vaatad oma perekonna süsteemi energeetikat ja vaatad, millised dünaamikad on omavahel seotud,» selgitas Uusküla, mis asi see konstellatsioon täpsemalt on.

Kust lauljataril aga selline mõte tuli? «Väga paljudel inimestel, kes tegelevad enesearenguga, tekib ühel hetkel selline mõte, et õppida ära mõni amet või terapeudiroll. Kui sa oled suure teekonna läbi teinud, siis sinus on tekkinud palju sellist ruumi ja oskust võib-olla ka teisi inimesi nõustada, aidata, vaadata. See on aegade jooksul tekkinud ka minul,» nentis ta ja lisas, et see ei ole olnud juhuslik valik. «Ma olen näinud kõrvalt, ja ka iseenda puhul, et see on kiirtee lahendusteni, et sa ei pea tundide kaupa nämmutama mingit teemat.»