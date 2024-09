PÄEVAHOROSKOOP 2. september: Jääral on raske end käima saada, Vähk on unistavas meeleolus

Veidi raske on end käima saada. Olla hajevil, eemalviibivas meeleolus. Vanu aegu meenutades kipud olnut taga igatsema.

Toimuv võib sinus mõningast vastuseisu tekitada. Selle asemel, et ennast kokku võtta, tahad ebamugavate olukordade eest põgeneda.

Oled unistavas meeleolus. Argiste asjade ajamine ei taha edeneda, palju meeldivam on unelmatesse põgeneda ja pilvedes hõljuda.

Rahalised tehingud on täna riskiga seotud, hinnad ei pruugi olla õiglased. Võimalik, et keegi üritab sind petta või ära kasutada.

Vajad romantikat, ootad, et kallim sind imetleks ja sõnadeta mõistaks. Teine inimene ei suuda sinu ebarealistlikele ootustele vastata.

Täpsust nõudva töö tegemine ei taha hästi õnnestuda. Mõtted on hajevil, kipud vigu tegema või ei suuda ajagraafikust kinni pidada.

Võid kohata inimest, kellest hetkega vaimustusse satud. Ta tundub nii tark ja ilus! Sa ei tule selle pealegi, et tal on ka negatiivseid külgi.

Sobiv hetk, et kohtuda sõpradega, keda tunned juba aastaid. Ühiste läbielamiste meenutamine liidab teid tugevalt.

Retrograadne Pluuto liigub Kaljukitse märki. Saad võimaluse selleks, et vanad vead parandada ja möödunu selja taha jätta.

Energiaplaneet Marss on kvadraadis udutajast Neptuuniga – see teeb asjad segaseks. Ära väga rahmelda, on oht eksiteele sattuda.