TERE, KOOL! «Üks suur peatükk on läbi saanud!» Staarid saatsid võsukesed kooliteele

Kooliteed alustas ka Marjen Võsujala tütar Mia. «Ma mäletan, et lapsena kui nägin oma ema aktustel vesistamas ja imestasin, et mida on tal tihkuda nutta - kõik näevad nii ilusad välja oma lipsukeste, triiksärkide, põlvikute, seelikute/pükstega - on ju rõõmupäev! Ema vastas mulle stoiliselt «kui sul on omal lapsed, eks siis saad aru»,» jagab Võsujalg ühismeedias tütre esimesel koolipäeval klõpsatud fotot.