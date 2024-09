30 AASTAT TRAGÖÖDIAST Rahvusvaheline draamasari parvlaev Estonia hukkumisest jõuab Kanal 2 ekraanile

Skandinaavia üheks kalleimaks sarjaks tituleeritud «Estonia» põhineb 25 aastat pärast katastroofi täismahus avalikuks tehtud uurimiskomisjoni materjalidel. Igas episoodis jutustatakse laevahuku lugu erineva peategelase silmade läbi, alates päästjatest ja pääsenutest kuni uurijateni välja. Tegelaskonnas on esindatud nii soomlased, rootslased kui ka eestlased.

Põhjamaade ühise suurprojektina valminud draamasarjas avaneb vaatajale lugu parvlaev Estonia uppumisest ning sellele järgnenud Eesti, Soome ja Rootsi ühise uurimiskomisjoni tööst. Kaheksaosaline telesari on valminud Soome, Rootsi, Eesti ja Belgia koostöös.

«Estonia» tugineb tõsielusündmustele ja käsitleb ohvrite, pääsenute, lähedaste ja uurijate isiklikke lugusid. Sarja keskmes on küsimus: kuidas on võimalik, et 852 inimest kaotas elu, kuid keegi pole selle eest vastutusele võetud?