OTSEFOTOD Pingeline võistlus ja suured kiirused: vaata, mis toimub Silvia Ilvese vingel sünnipäevapeol

Täna tähistab andekas tšellist Silvia Ilves oma 32. sünnipäeva tõelise adrenaliinilaksuga – Laitse Rallypargis. Peale selle, et Silvia kihutab kardiga rajal, on kohale tulnud ka mitmed tuntud sõbrad ja kolleegid, et koos temaga see eriline päev täistuuridel mööda saata. Vaata galeriist, kes on tšellisti sünnipäeva tähistama tulnud!