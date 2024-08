«MINGE METSA» Kukeseentega ühismeedias äritsenud kelm vedas mitut eestlast ninapidi

Seenerohke suvi on ühismeediasse meelitanud seenekauplejad, kellest üks on väidetavalt hoopistükkis pettur. Facebooki grupis «Eestimaa seened» jagati reedel, 30. augustil hoiatavat postitust võimalikust petturist, kes müüb kukeseeni.

«HOIATAN!!! Küsimus inimestele, kes tellisid seeni Mina Martin ja Martin Olen käest. (Tegu ühe ja sama isikuga). Tellisin 8 kilo, tegin koheselt ülekande teisipäeval. Täna küsisin, et kas seened on ära saadetud või andku jälgimiskood. Jõudsin koju, vaatasin, et sõnumit on vaadatud ja mind on ära blokeeritud,» tõdes eestlanna postituses.