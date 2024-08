KLÕPSUD «Parim seltskond parimas pulmas!» Lauljatar Yasmyn jagas lustakaid hetki pulmapeost

Mõned päevad varem postitas lauljatar imeilusad fotod ka seeriast, millel on jäädvustatud vaid teda ja ta vastset kaasat. Pilte kommenteeris ta sõnadega: «Elu nagu filmis».

Pulmaplaanidele viitas Yasmyn märtsi lõpus Kanal 2 saates «Telehommik». «Mu süda on hetkel soe, sest ma planeerin see aasta pulma, olen rohkem selle laine peal,» rääkis naine ja lisas, et pulmad peaksid toimuma enne sügist. «Võib-olla hakkan aktiivsemalt muusikat välja andma sügisel,» lubas Yasmyn.