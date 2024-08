PÄEVAHOROSKOOP 31. august: Kaljukits kipub lihtsameelselt kõike uskuma, Skorpionil tuleks sisseostude tegemisel ettevaatlik olla

Kui pead kusagile sõitma, siis ära jää autoroolis unistama. Vajalik on kohalolu ja tähelepanelikkus, ole kindlakäeline.

Võid peol tutvuda huvitavate inimestega. On oht, et keegi üritab sulle midagi hämada, sinu heasoovlikkust ära kasutada.

Hakkad rahaasjadele rohkem tähelepanu pöörama. Sinu enesekindlust võib kahandada see, kui tunned, et sul on liiga vähe raha.