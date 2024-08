«Kurbus ja tühi tunne on hinges.» Lõuka hobitalu süüdistab külastajaid küülikupoegade surmas

Nädala alguses tegi Lõuka hobitalu perenaine Kadri sotsiaalmeediasse postituse, mis tema sõnul oleks võinud olla positiivne, kuid on aru saada, et üks tilgake tõrva rikkus kogu mee potis. «Mõnda aega valmistusin juba oma peas kirjutama postitust, et kui vinge suvi mul on olnud,» alustas ta postitust.