Katrin Lust «Kuuuurija» värsketest osadest: iga hooaja lõpus ütlen, et enam mitte miski ei üllata, aga siis…

2. septembril Kanal 2 ekraanile jõudva hooaja avaepisood toob vaatajate ette traagilise ja õpetliku loo ühest Kesk-Eesti perest, kes võib kaotada oma kodu. «See saade on ehe näide sellest, kuidas elu võib ootamatult pöörduda, ja kuidas «Kuuuurija» meeskond astub mängu just siis, kui tundub, et kõik lootused on kadunud,» sõnab Lust. Matemaatikaõpetaja Erko Elmik ja tema pere on elanud üheksa aastat Väike-Maarja külje all asuvas talus, mille nad ostsid järelmaksuga, panustades sinna kogu oma säästud ja aja, et luua ideaalne kodu. Kuid saatusel olid teised keerdkäigud varuks.