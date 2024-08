OSTA ÄRA! «Et järgmised 20 aastat saaks lavade vahel siuelda!» Muusik Lauri Saatpalu müüb humoorika kuulutuse abil sõiduautot

«Müüa tõhus kitseviilutajaga kanderakett Subaru Levorg. 200ga liigub vabalt, nelikvedu, boksermootor kleebib masina kurvides tee külge, all ainsamad Michellinid, mis maksavad- nii talve kui suvekad. Mahub härjalt, joob vähe, CD mängija!!! Ainult esinduse teenindusraamat, seis alla 160 tuhande, ostetud 2015 detsember» – just nii kirjeldab Saatpalu enda müüki pandud sõidukit.

Humoorikas kuulutuses märgib muusik, et soovib auto eest 10 000 eurot ega soostu tingima. «Kui segab kiisu kriim või sireli triip kuskil servas, ostke poest uus elektrikäula, millega kuhugi sõita ei saa, sest selliseid millega saab, pole olemas ja igavlege elu retrofestilt morgini maha!»

Saatpalu nendib, et on sunnitud auto maha müüma, kuivõrd maksud ja hinnad aina kasvavad. «Pean raske südamega autovahetuse sooritama, et järgmised 20 aastat saaks lavade vahel siuelda... Mul pole kiiret, Sinul on!»