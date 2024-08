RETROVIDEOD Linnavolinik Belõi «Ei kommentaari!» ja napsise Reiljani «Pole paha!»: uudistemagasin «Reporter» tähistab ümmargust sünnipäeva

Kanal 2 uudistemagasin «Reporter» tähistab 30. augustil oma 20. sünnipäeva. Aastate jooksul on saade olnud tunnistajaks paljudele olulistele sündmustele — alates suurüritustest ja poliitilistest debattidest kuni rahutuste ja meeleavaldusteni. «Reporteri» kaamera ette on jõudnud rohkelt värvikaid ja tunnustatud ühiskonnategelasi. Tähtpäeva puhul meenutame kahte lõbusat klippi, mis on ajapikku muutunud lausa rahvafolkloori osaks.