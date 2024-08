KUIDAS SEE SINNA SAI? Berliini keldri teise maailmasõja prahi seest leiti üllatav ese

Meeskond avastas tugevalt korrodeerunud lühikese mõõga, mida tuntakse wakizashi nime all, Berliini vanima väljaku Molkenmarkti väljakaevamistel. Algselt arvasid arheoloogid, et relv on Saksa sõjaväe paraadmõõk, kuid edasine analüüs näitas, et mõõk pärineb tegelikult Jaapanist Edo perioodist (1603–1868). Berliini liidumaa muuseumide esi- ja varajase ajaloo muuseumi avalduse kohaselt võib relva tera olla isegi vanem, tõenäoliselt 16. sajandist. Arheoloogid ütlesid, et selle võisid tuua 19. sajandil Saksamaale diplomaatilise missiooni esindajad, kirjutab Live Science.