VIDEO Sõbrannade duell Robert Rooli uues reedeõhtuses telemängus lööb ka televaatajal pinge lakke

«Ma usun, et televaataja võtab need kiiresti omaks ja saab reeglitest väga hästi aru, nii et neid on ka kodus väga lõbus jälgida ja kaasa mängida,» räägib saatejuht Robert Rool uue reedeõhtuse võistlussaate «Reede ÕHTU Robiga!» mängudest, milles saavad kaasa lüüa inimesed kõikjalt Eestist.