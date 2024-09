VIDEO Robert Rool uuest reedeõhtusest telemängust: inimesed lähevad pingesse täitsa naljaka asja pärast

«Pärast mitmeaastast sarnase saate («Reede ÕHTU!» – toim) tegemist meie staaridega otsustasime, et nüüd on õige aeg, sest inimesed on meile tohutult palju kirjutanud nende mängude kohta, et kuidas need käivad, kas neid saaks kodus mängida ja kas saaks ka saatesse tulla,» räägib Robert uue põneva telemängu taustast.