Prantsusmaa Pariisi Le Bourge'i lennujaamas vahistati venelasest tehnikamogul Pavel Durov, kes on sõnumirakenduse Telegram asutaja ja tegevjuht. Tegemist on osa Prantsuse võimude suuremast juurdlusest platvormi kuritegeliku tegevuse kohta, milleks on lapsporno, narkootikumide ja rahapesu mittetõkestamine.

Mis aga puudutab selle mehe eraelu, siis see on väga kirev. Kaasa arvatud see, et suure tõenäosusega on ta rohkem kui 100 lapse bioloogiline isa.