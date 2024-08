KOSMILINE PEEGELDUS Kas Kamala Harrisest võib saada USA president?

Planetaarsed taevaseisud küll ise midagi ei põhjusta, aga need peegeldavad dünaamikaid, mis ajalises mõõtmes parajasti aset leiavad. Nii on võimalik tõlgendada, kas kellelgi on ees soodsad või keerukamad ajad ning kas on oodata mingisuguseid suuri sündmusi.