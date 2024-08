FOTOD JA VIDEOD FBI avaldas pildid relvast, millega tulistaja üritas Trumpi tappa

Piltidel on näha, et relva tagumist osa saab eemaldada. Uurijad kahtlustavad, et 20-aastane Crooks sai relva sündmuskohal peita, kuna ta oli selle teinud mitmeks osaks. Fotodel on ka Crooksi seljakott ja kaks isetehtud pommi tema auto pakiruumis, teatab Reuters.