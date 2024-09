Küllap on raske ette kujutada, et lapsed, kes peaksid rõõmu tundma liivakastis mängimisest ja sõpradega aega veetmisest, võivad toime panna jõhkraid veretöid. Kuid nii välismaal kui Eestis on selliseid juhtumeid aastakümnete jooksul olnud mitmed, mõned neist detailidesse laskumiseks liiga karmid.