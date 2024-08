ENNE JA NÜÜD Supermodell Tyra Banks astub pärast 19 aastat kestnud pausi taas moelavale

Toona 30-aastane Banks tahtis modellikarjääri lõpetada siis, kui ta oli veel tipus. «Mu ema ütles mulle, kui ma olin 18-aastane, et mul peab plaan olema. Otsustasin, et lahkun, kui olen tipus. Ma tahan olla nagu need sportlased, kes on ajas kinni. Kui sa neid 50-aastaselt näed, siis arvad, et nad jooksevad siiani nagu tšempionid,» kommenteeris Banks.