TÄIUSLIK PEIDUPAIK Teadlane väidab, et on lahendanud lennu MH370 müsteeriumi

Kuvatõmmis lende reaalajas jälgivalt leheküljelt flightradar24.com, millel on näha, et Malaysia Airlinesi lennuk Boeing 777-200, mis lendas Malaisiast Kuala Lumpurist Hiinasse Pekingisse, jäi kadunuks 8. märtsil 2014, kui lendas Lõuna-Hiina mere kohal. Lennuki kadumine on seni lahendamata.

Foto: AP Photo / flightradar24.com / TT / Scanpix