OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud inimeste armuelus võib nüüd paljutki juhtuda

Et viibime kuutsükli lõpunädalas, on oluline mingite protsesside lõpuleviimine ning seejärel järelduste tegemine. On aeg tunnistada tundeid ning kui vaja, siis neid ka jagada. Kuigi seljataga on üsna keerukas kuutsükkel, sest Merkuur viibis suurema osa ajast retrograadis ning Veenus kriitilises ja vigaotsivas Neitsis, võib see viimane nädal tuua veel uutmoodi taipamisi ja tunnetusi. Siin võib olla ka palju tagantjärele tarkust.