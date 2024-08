Haifas asuv Hechti muuseum ütles BBC -le, et anum pärineb pronksiajast ajavahemikust 2200–1500 eKr ja see oli haruldane ese, kuna oli täiesti terve.

See oli eksponeeritud muuseumi sissepääsu lähedal ilma kaitseklaasita, kuna muuseum usub, et arheoloogiliste leidude takistusteta näitamisel on eriline võlu.