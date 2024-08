LAHUTUSE PÕHJUS TEADA? Ben Affleck veedab aega kauni brünetiga

Ühe allika sõnul on Affleck enda lahutuse ajal veetnud palju aega koos Robert F. Kennedy juuniori 36-aastase tütre Kick Kennedyga. Paari on märgatud näiteks Beverly Hillsi hotelli Polo Lounge'is ja mõnes sarnases kohas veel. Kick ning Affleck keelduvad suhet kommenteerimast.

Lopez andis teisipäeval pärast kuudepikkuseid kuulujutte lahkuminekust sisse lahutuse ning märkis lahkumineku ajaks 26. aprilli. Ta nimetas nende lahkumineku põhjuseks leppimatuid erimeelsusi. Üks neist erinevustest on arvatavasti see, et Affleck ei tulnud toime meedia tähelepanuga, mis kaasnes Lopeziga.



Page Six vahendas 2022. aastal, et paari mesinädalatel isegi Pariisis tülitses paar paparatsode tõttu. Allikate sõnul oli ka nende esimene lahkuminek samal põhjusel. Affleck ei hakka end kunagi kellelegi sajaprotsendiliselt pühendama, lisasid allikad.