Lauljatar Rita Ray pistab rinda libakontoga: vaikselt saab juba mõistus otsa, mida teha!

«Kui teil on tulnud Facebookis sõbrakutse Rita Ray'lt, siis see on libakonto,» teavitab lauljatar enda Facebooki jälgijaid. «Kui olete pahaaimamatult selle vastu võtnud, palun eemaldage sõbralistist ja reportige, kui võimalik!»

Rita Ray märgib, et see «tegelane» muudab pidevalt kasutajanime. «Vaikselt saab juba mõistus otsa, mida teha.» Lauljatari sõnul on ta sadu kordi kontot reportinud ja inimestele isiklikult kirjutanud, ent sellegipoolest on libakontol juba üle 600 sõbra. Kommentaariumist tuleb välja, et libakonto on teinud ka grupi «Rita Ray Fännid».

Libakontodega on rinda pistnud aja jooksul teisedki staarid.

Näiteks 2022. aastal loodi Koit Toomele libakonto, mille alt saadeti Facebookis tema fännidele nii palavaid tervitusi kui ka südamlikke tänusõnu. Samal aastal möllasid ka Uku Suviste nimelised libakontod, mille alt üritati mehe sõbralistis olevatelt inimestelt raha välja petta. «Tekkinud on mitmeid libakontosid, kes püüavad minu nime alt aktiivselt armastust ja tänu avaldada minu sõbralistis olevatele inimestele. Küll aga on neil kange kire küüsis ilmselt unarusse jäänud enda majanduslik seis ning tekkinud väike rahaprobleem, mida nad püüavad lahendada, pärides üüratuid ülekandeid minu listis olevatelt inimestelt,» kurtis Suviste toona ja palus inimestel isiklikke andmeid mitte jagada ning libakontot reportida.

Sellest ei pääsenud ka Tanel Padar. «Paljud minu tuttavad ja ka mina ise oleme teada andnud, et tegemist on pahatahtliku libakontoga, aga seni pole Facebook seda kontot sulgenud. Palun reportige (esitage kaebus – toim) nii palju kui võimalik, et see terror läbi saaks,» palus Padar heade inimeste abi, et libakonto tegevus peatada.

Politsei on varem sarnasel teemal kommenteerides öelnud, et kahtlastest kontodest tuleb kindlasti teada anda ehk raporteerida. «Mida rohkem kasutajaid kahtlase konto kohta administraatoritele teada annab, seda kiiremini saab libakonto maha võtta. Kui libakonto luuakse, kasutades konkreetse ettevõtte nime ja logo, peaks originaallehe haldaja samuti pöörduma Facebooki poole, teavitades näiteks kaubamärgi rikkumisest – see kiirendab lehe sulgemise protsessi oluliselt,» on politsei- ja piirivalveameti veebipolitseitöö koordinaator Andero Sepp selgitanud varem Postimehele.