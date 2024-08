TÄNAVAKÜSITLUS Kui palju on Eesti inimestel väärisesemeid ning sääste?

27. augusti pärastlõunal on Tallinna kesklinnas liiklemas palju rahvast erinevates vanusegruppides. Nii siis püüdsime kinni mõned Tallinna inimesed ning uurisime nende käest, kuidas on nad valmistunud raskemateks aegadeks. Leidus inimesi, kes panevad midagi palgapäeviti kõrvale, kuid nii mõnigi elab päev korraga.



«4000–5000 tuhat on alati kõrvale pandud,» sõnab 41-aastane Janar.