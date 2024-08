PALGATAKSE «MUULASID» Maailmas levib kummaline jooksufenomen

Seda on hakatud nimetama «jooksva muula» ehk «Strava muula» fenomeniks. Jooksja palganud isikute eesmärk on sotsiaalmeedias ja spordirakendustes näidata, et nad teevad trenni ja mitte kehvalt. Ehk nad hoiavad kellegi teise palkamisega oma fassaadi üleval.