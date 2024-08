«Telefonikõne oleks tähendanud palju.» Mariah Carey teadis nädalaid, et tema õde on suremas

USA popstaar Mariah Carey avaldas nädala alguses, et teda on tabanud valus kaotus. «Mu süda on murtud, ma kaotasin eelmisel nädalavahetusel oma ema. Kahjuks kaotas traagilise sündmuste pöörde tõttu samal päeval elu ka mu õde,» ütles 55-aastane Grammy võitnud laulja, vahendab naine.postimees.ee.