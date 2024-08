PÄEVAHOROSKOOP 28. august: Jäär muretseb raha pärast, Vähk peab reeglitest kinni pidama

Mure raha pärast muudab sind rahutuks. Ette võib tulla lahkhelisid äripartneritega, aga ka pereliikmetega, kellega on ühine vara.

Aeg soosib karjäärisihtide seadmist. Igapäevane suhtlus võib tuua kokkupuuteid inimestega, kellega pole just lihtne asju ajada.

Merkuur on retrograadset liikumist lõpetamas. Võid hetkel kogeda seisakut, kuid tea seda, et peagi hakkavad asjad kiiremini sujuma!

Seltskonnas tahad püüda vastassoo imetlevaid pilke. Kui tundub, et sind ei märgata, kasutad erinevaid võimalusi tähelepanu äratamiseks.

Mida kõrgem on positsioon, seda enam peaksid mõtlema kohustustele ja vastutusele, mitte niivõrd õigustele. Ära pressi oma tahtmist peale.

Ehkki tegutsemissoov ja töötahe on tugev, tuleb osata aega ja energiat mõistlikult jagada ning oma tervist hoida.

Võimalik, et toimuvad muudatused, mille käigus oma kolleege paremini tundma õpid, avastades nii nende tugevaid külgi kui ka varjupoolt.

Sinuni jõudev info on ehk üllatav ja segadusse ajav. Enne kuuldu põhjal järelduste tegemist veendu, kas juttudel on tõepõhi all.