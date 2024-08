IGALE LAPSELE RATAS Luisa Rõivase pere annetas lastekodu lastele mitu jalgratast

Et SOS Lasteküla lapsed saaksid samuti ratastega ringi vurada, on algatatud suur annetuskampaania SOS Lasteküla lastele rataste hankimiseks. Rattad tuunitakse vajadusel kenamaks ja tehakse korda ERGO kindlustuse abiga. Rattaid saab igaüks viia Hawaii Expressi kauplusse, kust need Lasteküla lasteni jõuavad.

Teisipäeva õhtul ETV eetris olnud saates «Ringvaade suvel» said televaatajad näha, kuidas hakati tuunima Luisa Rõivase annetatud valget jalgratast. «Mul on väga hea meel. See ratas on pikka aega garaažis oodanud. Pole pikka aega selle rattaga sõitnud,» ütleb Rõivas, kelle peres on rattaga sõitmine suure au sees. Luisa ja Taavi Rõivase peres kasvab kolm last ning nad annetavad SOS Lasteküla lastele kolm jalgratast.