VIDEO Grete Paia tähistab sünnipäeva: 29 justkui võluväel!

Selle aasta algusest on Grete üles astunud erinevatel kontsertidel ja festivalidel koos DJ ja produtsendi Josh Jay ’ga, kellega koos on valminud uued tantsulisemad versioonid laulja varasemale repertuaarile.

«Uued versioonid on kontsertidel suurepäraselt vastu võetud ja kahju on neid ainult endale hoida, seega otsustasime Josh Jay’ga need kõigile kuulatavaks teha,» räägib Grete.