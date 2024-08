ELU25 Juku-Kalle Raid: kuidas "slaavi vennad" ise vabatahtlikult Putini kirsa talla alla ronivad

Reisimine on ükd kasulik asi, kui meenutada Oskar Lutsu följetoni sellest, kuidas ta oma sõbra Aadu Rebuga tahtis Euroopat avastama sõita. Jutulõng katkeb küll Rebul ja Lutsu minategelasel juba Tartu vaksalis, aga igaljuhul on reisilubadused suured.

Vene fännid Euroopas

Väike riik, üle kolme korra Eestist väiksem (13 812 km2), rahvaarvuga pea 650.000 inimest. Aga üks erisus tema naaberriikidest Balkanil on osutamist väärt: esiteks on valuutana kasutusel euro, teiseks kuulutakse NATO-sse ning kolmandaks kügeletakse juba tükk aega Euroliidu ukse taga, oodates kutset.

"Me hoiame Putinile pöialt"

"Me kõik hoiame Putinile pöialt, ta on meie kangelane" – just nii selgitas mulle meeleolusid Budva linnas (aga see on põhiline turismimagnet, kõige jõukam regioon, kus kasu lääneeurooplastest on rahaliselt niiöelda ühe pilguga haaratav) ettekandja Mladen koos oma sõpradega. Nimi "Mladen" tuleb slaavi sõnast "noor".