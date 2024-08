Tiktokker ColaQueen sattus avariisse: tagurdasin taas teisele autole otsa

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Barbara Luts ütles Elu24-le, et juhuslik pealtnägija teavitas 27. augustil kella 10:45 ajal politseid, et Lääne-Tallinna keskhaigla parklas on sõiduauto BMW tagurdanud mitmeid kordi otsa sõiduautole Toyota. «Keegi õnnetuses vigastada ei saanud ning tegemist on kindlustusjuhtumiga,» kinnitas Luts.