«Ütles, et tagastab mu võtmed tasu eest!» Taksoga sõitnud tallinlane sai ebameeldiva vahejuhtumi osaliseks

«Iga kord enne taksost väljumist kontrollin, ega ma pole midagi autosse jätnud. Kuid sellel autol tuled ei põlenud, kui ukse avasin, nii et ma ei näinud, et koduvõtmed olid maha kukkunud,» kirjeldas Limonile Darina, kes alles mitu tundi hiljem avastas, et oli taksosse unustanud enda koduvõtmed.

«Helistasin talle (taksojuhile – toimetus) kaks korda, aga ta ei vastanud: tal oli vist teine tellimus. Varsti helistas juht tagasi ja ütles, et võtmed on tal olemas, kuid ta tagastab need tasu eest,» oli neiu vastusest üllatunud. Viimase sõnul oli ta valmis võtmete tagastamise eest autojuhile maksma, kuivõrd juht oleks kulutanude enda tööaega, et tema juurde jõuda. Bolti taksojuhi pakutud hind üllatas aga Darinat. «Ma saan kõigest aru, aga 20 eurot on liiga palju, kui arvestada ühe reisi keskmist maksumust!»