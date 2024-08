SODIAAGISOSINAD Nädal võib tuua romantikat ja kirge: on aeg tunnetega silmitsi seista

Soovitused nädalaks

Püüa leida aega, mida veeta koos lähedaste ja oluliste inimestega.

Kuula oma tundeid ja väljenda neid ausalt.

Kui miski (või keegi) tundub liiga hea, et olla tõsi, võta veidi mõtlemisaega.

Nädalakaardid: Sauade kuningas ja Karikate kolm

Sauade kuningas Foto: Shutterstock

Tarokaart Karikate kolm Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et see kombinatsioon viitab nädalale, mis on täis energiat, juhtimisoskusi ja tähistamist.

Sauade kuningas sümboliseerib tugevat juhti, kellel on kirg, visioon ja võime viia oma ideed ellu. Ta on karismaatiline ja inspireeriv, võimeline juhtima teisi ning julgustama meeskonda saavutama suuri eesmärke. Ta teab, kuidas kasutada oma loovat energiat, et motiveerida teisi ja saavutada soovitud tulemusi.

Karikate kolm seevastu tähistab koostööd, sõprust ja ühiseid saavutusi. See kaart ütleb, et praegu on aeg, mil meeskonnatöö ja ühised jõupingutused toovad rõõmu ja rahulolu. See on rõõmsate sündmuste ja tähistamiste aeg, mil sind ümbritsevad sõbrad või kolleegid, kellega jagad edu ja õnnestumisi.

Kombineeritult viitavad need kaardid nädalale, kus saad kasutada oma juhtimisoskusi ja kirge, et innustada oma meeskonda või sõpru ühiste eesmärkide saavutamiseks. See on ideaalne aeg tähistada koostöö vilju ja nautida ühiseid võite. Sinu energia ja juhtimisoskus aitavad kaasa edukale koostööle ja loovad aluse edasiseks kasvuks ja saavutusteks.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 10.13–11.48 (Kuu siseneb Vähki) Reedel kell 18.24–20.10 (Kuu siseneb Lõvisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Merkuur on retrograadis 5. kuni 29. augustini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta