HAPUD VIINAMARJAD? Planet42 võlausaldaja Lauri Meidla pani müüki enda hirmkalli kinnisvara

Tundub, et probleemid on ka paradiisis. Eesti üks tuntumaid ärimehi on pannud müüki viie toaga Kuusalu vallas Tsitres asuva mereäärse 195-ruutmeetrise maja ning lisaks sellele enda Vana-Kalamaja tänaval asuva 176,5-ruutmeetrise korteri, kus on neli magamistuba ning kaks vannituba, ilusast modernses korterist ei puudu ka terass. Samuti kaunistab magasmistoa seina endine president Kersti Kaljulaid. Uhke kunstiteose autor on skandaalne Freeman. Mõlema kinnisvara eest soovib ta kokku saada 1,78 miljonit eurot.



