VIDEOINTERVJUU Kaks aastat tagasi iluduskuninganna tiitli pälvinud Renne Merilo elust pärast võitu: see läks nagu karussell

«Kõik need emotsioonid tulid meelde, kui ma ise siin laval olin. Suu kuivas, närv oli sees, jalad värisesid...» tõdes pühapäeval toimunud iludusvõistluse žüriis olnud Renne Merilo, kes pälvis Missis Estonia tiitli 2022. aastal. Möödunud aastal krooniti ta aga Filipiinidel maakera kauneimaks ehk Miss Earth 2023 võitjaks.

Renne nentis, et nii mõndagi võistlejat vedas närv alt. «Mõni mängis selle hästi välja, mõni mitte. Žürii rollis on raske anda hinnangut, kui sa ise tead, mismoodi sa tunned end sel laval. Et sa tegelikult suudaksid võib-olla rohkem, kui sel hetkel välja näitad.»