KLÕPS Marta Laan tähistas tütre esimest sünnipäeva

«Täpselt aasta aega head tuttavad. 1.0» kirjutab näitleja Marta Laan ühismeediasse koos tütrega postitatud armsa fotode juurde. Pisitütar nägi ilmavalgust 26. augustil. «26.08.2023 🤍 Muinastulede öö tütreke. Aitäh, et sa tulid!» andis näitleja toona tütre sünnist ühismeedias teada.

Instagrami lugudest näib, et tütre esimese eluaasta täitumise puhul korraldati ka vahva peoke, koos pallimere ja õhupallidega.

«See väike maikelluke mu süles on kõige ilusam kingitus, mis elu mulle on andnud. Aitäh selle armastuse ja õnnesoovide eest, mis kõik täna minuni on jõudnud!» kirjutas ta klõpsu juurde ja lisas teemaviite «eluparimelu».