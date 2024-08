VIDEO Silvia Ilvese peremöll sai lisa: Foksi viis väikese unistuse ellu!

«Võtsime ta oma tiiva alla ühelt perelt, et nunnukas ei peaks varupaiga poole suunduma,» nendib muusik, lisades, et on terve suve mõelnud 7-aastase Cristopheriga leida kassidele Kipperile ja Simbale üks nooruk seltsiline. «Just Foksi viis väikese unistuse ellu!»

Mõned aastad tagasi rääkis tšellist, et kui vajab kedagi, kellele asju südamelt ära rääkida ja kelle kohalolu lohutust pakub, siis selleks on tema kass Kipper.

«Kui ta mulle vahel sülle istuma ning otsa vaatama tuleb, on mul tunne, et ta näeb ära kõik, mis mul peas toimub,» avaldas muusik Instagrami postitatud armsa pildi juures. «Kui see nii ka on, tean, et perenaise saladusi ta ei reeda.»