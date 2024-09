Kortermaja elaniku sõnul hakkab laenumakse tasumine talle üle jõu käima: ravimeid siis enam osta ei jaksa

«Väikese sissetulekuga inimesed lükatakse võlaorjusesse – nad peavad valima, kas ostavad ravimeid või maksavad laenumakset,» räägib Võrus asuva kortermaja elanik. Töövõimetuspensionist elatuva naise sõnul peab ta edaspidi hakkama valima, kas ostab ravimeid või tasub korteri arve, mille paisutab suureks laenumakse. Sotsiaalministeeriumi esindaja annab nõu, mida keerulises olukorras ette võtta. «Tuleb väga tähelepanelikult vaadelda, milline on kortermajade elanike tegelik renoveerimisvõimekus,» ütleb Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi tõdedes siiski, et oma elukaare lõppu jõudnud kortermajade renoveerimine on hädavajalik.