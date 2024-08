Mattias Naan hakkas Kristel Aaslaiu kõrval Raadio Duo kaassaatejuhiks: mõtlesin, et lähen lihtsalt tugiisikuks

Muusikust näitleja ja Raadio Duo saatejuht Kristel Aaslaid ning tema pikaaegne elukaaslane, koomik Mattias Naan, ei ole varem raadiosaadet koos juhtinud. «Ma mõtlesin, et lähen lihtsalt tugiisikuks,» muheles Naan Kanal 2 «Telehommikus». Kümneaastase raadiosaatejuhi kogemusega ning praegu podcast'i «Pohmellipäev Mattias Naaniga» vedav koomik naljatas, et sai selle tööotsa läbi tutvuste.

«Mulle väga meeldib meie saate formaat, väga lahe on see, et me oleme suutnud panna inimesed kaasa rääkima meiega nii päeva teemade osas kui ka meie saate päeva laulu otsustamisel,» sõnas Kristel. «Inimesed räägivad väga kaasa ja ma arvan, et selline kaasamine on läinud väga hästi käima.»