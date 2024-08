OLED NÕUS? Need tähemärgid on oma lähedaste suhtes kõige kaitsvamad

Kaheteistkümnest sodiaagimärgist koosnev sodiaagiring toetub sisemistele seaduspäradele ja loomulikule evolutsioonile, nii et igas järgnevas tähemärgis avalduvad just teatavad omadused, mis on eelnevale toetudes selleks hetkeks küpseks saanud ja esile tulnud. Tähemärkide olemused ei ole juhuslikud, nende asetus ringis kui tervikus väljendab teatud etappi tsüklis.

Tegelikult on inimese sünnikaardis olemas kõik tähemärgid, kuid küsimus on selles, mis, kuidas ja kui palju tema elus väljendub. See on väga individuaalne. Päikesemärki peetakse kõige olulisemaks, kuna Päike väljendab inimese põhiolemust ja teostust siin elus, ent sellegipoolest võivad mõnikord teised märgid kaardis hoopis suuremat kaalu omada.