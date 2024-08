NÄDALAPROGNOOS Tundeline nädal toob lahendusi ja taipamisi seoses südameasjadega

Olukordades, kus keegi on iseennast või teisi petnud, võib see seis tuua ka illusiooni purunemise ning pettus nähakse läbi, mille tulemuseks on omakorda pettumine.

Neljapäeval kell 17.31 läheb täpseks Veenuse trigoon Pluutoga, mis äratab tugevaid kirgi ning kingib võimalusi suhteid positiivses võtmes transformeerida. Pluuto aitab Veenusel jõuda oma soovide ja tunnete tuumani ning eemaldab pealiskaudsuse kihid. See seis toob rohkem sügavust ja sisu kõiksugustesse inimsuhetesse, aga eelkõige loomulikult armusuhetesse.

Praktilisemal tasandil võib see tuua taipamisi rahaasjus ning tuua varjust nähtavale võimalusi, kuidas millegi väärtust kasvatada.

Juba öösel kell 00.14 lõppes muide ka Merkuuri retrograad, mis tähendab, et viimaks on jõutud mingisuguse uue selguseni, millega edasi liikuda. Kell 16.23 liikus Veenus Neitsist Kaaludesse, oma kodumärki, kus see soosib head läbisaamist, võrdseid suhteid ning ülistab ilu ja armastust. Need asjaolud lisavad päeva kergust ning vihjavad, et nüüd on tõepoolest aeg suhetes taas ettepoole vaatama hakata. Aitab vanade vigade otsimisest ja parandamisest.

Pühapäeval kell 18.18 pöördub aga Uraan retrograadi, mis tähendab, et juba neli planeeti ja lisaks Chiron on retrograadsed! Loe allpool viidatud artiklist lähemalt, mida see tähendab.

Esmaspäevaööl kell 02.58 nihkub aga Pluuto tagasi Kaljukitse – see saab olema viimane külastus meie elude jooksul. Kui sügiskuudel kogete, et teatavad vanad probleemid, piirangud ja takistavad (kuigi oma aja juba ära elanud) struktuurid tõstavad veel kord pead, siis teadke, et see on antud teemades lõppvaatus. 19. novembril kell 22.41 siseneb Pluuto lõplikult Veevalajasse.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 10.13–11.48 (Kuu siseneb Vähki) Reedel kell 18.24–20.10 (Kuu siseneb Lõvisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Merkuur on retrograadis 5. kuni 29. augustini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta