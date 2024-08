MIS NÜÜD SAAB? Jennifer Lopez ja Ben Affleck ei sõlminud abieluvaralepingut

Lopezi lähedase allika sõnul on naine lausa raevunud, et Affleckiga on nii keeruline kooselu olnud. Lauljal pidi häbi olema, et suhe on karil, sest just Affleck oli see, kes soovis väga kokku tagasi minna. Väidetavalt oli just Lopez see, kes ei kiirustanud lahutuspabereid sisse andma, sest tal on tõesti väga piinlik, ent tänaseks on naine seda teinud. 55-aastane laulja andis sisse lahutuse teisel pulma-aastapäeval.