FOTOD Mis saastunud vesi!? Kümned pealinlased karastasid end Ingliranna vees

Alles loetud päevad tagasi selgus, et ligi 15 last said Tallinnas Inglirannast soolenakkuse. Selle valguses pandi Ingliranda värsked hoiatavad märgid, kuid kuumal augustipäeval karastust otsiva pealinlase jaoks on sedalaadi märgid väljas justkui moepärast. «Pole seal häda midagi,» viitas üks eestlanna ühismeedias Inglirannale.