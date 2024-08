PÄEVAHOROSKOOP 26. august: Ambur surub oma arvamust peale, Sõnnile toob uus nädal värskeid tuuli

Uus nädal toob värskeid tuuli. Tunned end kui purjekas avamerel – ehkki iilid on tugevad, naudid kihutamist sinetava silmapiiri suunas.

Kui läheb positsioonide kaitsmiseks, seisa enda eest. On aeg selgeks teha, kes on need kaaslased, kes sind päriselt iga ilmaga toetavad.