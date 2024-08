«Ma ei valetanud kunagi!» Hetkel mehega suhtes olev Ralf Schumacher läks eksabikaasaga tülli

49-aastane Ralf Schumacher on endine Saksamaalt pärit vormelipiloot, kes on oma eraelu üldjuhul kiivalt saladuses hoidnud. Vormelipiloot oli aastatel 2001–2015 abielus Cora Schumacheriga ja neil on üks ühine laps: 2001. aastal sündinud David, kes on astunud oma isa jälgedes vormelimaailma.