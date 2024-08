«Aidake tuvastada auto omanik, kes sõitis täna hommikul majja, kus oleks võinud hukkuda neli inimest,» kirjutab Svetlana ühismeediagrupist «Võrukad!» ja lisab: «Sõitis autoga magamistuppa ning seejärel jooksis minema.»

Naise sõnul on auto eritunnusteks kütuseluugi peal olev kleeps, kus on kujutatud urineeriv «mehike». Svetlana sõnab toimetusele, et kohapeal käis ka politsei, kes olukorra fikseeris, kuid naine usub, et sotsiaalmeedias liigub info siiski kiiremini.

Svetlana jagab toimetusega fotosid, kus on näha, et avarii tagajärjel nihkus voodi akna äärest eemale. «Avarii hetkel magasid seal rase naine, laps ja mees,» selgitab naine ja lisab, et kogu pere on elu ja tervise juures. «Õnneks füüsiliselt on kõik korras, aga pere sai väga suure šoki!»

Täna varahommikul kella 5 ajal sai häirekeskus teate, et Võru linnas Vabriku tänaval on sõiduauto sõitnud vastu maja seina. «Sõiduauto Mercedes Benz S500 oli Vabriku tänaval liikudes sirgel teel kaldunud vasakule teelt välja ja sõitnud vastu aeda ning maja seina,» kommenteerib PPA pressiesindaja ja lisab, et sõiduauto juht lahkus sündmuskohalt.

Õnnetuses sai kahjustada nii sõiduauto kui ka maja sein. «Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.»