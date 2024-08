NUNNUD KLÕPSUD Laulja Lady Gaga võttis pärast kolme aasta tagust traagilist koeraröövi uue koera

Jõhkrast koeraröövist on möödas kolm aastat. 2021. aasta veebruaris tulistati 38-aastase laulja ja näitlejanna sõpra, kui ta jalutas naise prantsuse buldoge Kojit ja Gustavit. Tänaseks on naine võtnud uue kutsika, vahendab PAGE SIX.