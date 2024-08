Itaalia päästetöötajad suundumas Sitsiilia saare juures paika, kus 19. augustil 2024 uppus tugevas tormis superjaht Bayesian. Pardal olnud 22 inimesest 15 pääsesid eluga. Leitud on kuue inimese surnukeha. Briti tehnikamagnaadi Mike Lynchi 18-aastane tütar Hannah on leidmata

Itaalia võimud teatasid täna, et 19. augustil Sitsiilia saare juures uppunud superjahilt Bayesian on pinnale toodud viie inimese surnukeha, kaasa arvatud Briti tehnikamagnaadi Mike Lynchi oma. Kui hommikustel andmetel ei oldud Lynchi tütart leitud, siis pärastlõunal teatati, et leiti veel üks hukkunu, kes arvatavalt on Hannah Lynch.